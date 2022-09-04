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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Mutasavvıf İnançer hayatını kaybetti

Türk tasavvuf düşünürü Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında yaşamını yitirdi. Gönül insanı İnançer bugün İstanbul Fatih Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Mutasavvıf İnançer hayatını kaybetti
Türk tasavvuf düşünürü ve müzisyeni, radyocu, avukat ve yazar Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olan ve nekahat dönemindeyken evinde vefat eden evli ve iki çocuk babası İnançer'in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Fatih Camii'nden kaldırılacak. 1946 Bursa'doğumlu olan İnançer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Müdürlüğü görevine atandı. Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticiliğini yapan İnançer, birçok firmada müşavir- avukatlık yaptı. İnançer, 2011'de yaş haddinden emekli oldu. TRT'de dini sohbet programları yapan İnançer, 733'üncü ve 736'ncı Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi Ayini'nde sunuculuk ve yorumculuk yaptı.



İMAN, AHLAK, GÜZELLİK YOLUNA ADANMIŞ BİR ÖMÜR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Kıymetli gönül ve fikir insanı Ömer Tuğrul İnançer hocamız rahmet-i Rahman'a kavuştu. Ailesinin, talebelerinin, sevenlerinin başı sağ olsun.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tasavvuf dünyamızın öncülerinden, gönül eri, Ömer Tuğrul İnançer Efendi, can emanetini sahibine teslîm eylemiş...



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bakanlığımız İstanbul Tarihî Türk Müziği Topluluğumuzun Kurucu Müdürü, mutasavvıf ve hukukçu Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hakk'a yürüyen, Türkiye'mizin mânevî çınarlarından, Hakk ve hakikat aşığı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Kıymetli gönül insanı, yazar, hukukçu ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer beyefendinin dar-ı beka 'ya irtihal ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım...



ARDINDA BİR ÇOK ESER BIRAKTI
ÖMER Tuğrul İnançer 76 yıllık hayatına bir çok eser sığdırdı. İnançer'in yazdığı kitaplar şöyle: Gönül Sohbetleri (2006), Gönül Gözü (Kenan Gürsoy ile, 2006), Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri (2009), Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) (2010), Vakte Karşı Sözler (2012), Bir Muhammedî Aşık: Hz. Mevlana (2012), Mübârek Vakitler (2014), Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile) (2007), Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç,



Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile) (2013), Mübarek Vakitler (2014), Kalb-i Selim (2022), Sohbetler (2013). İnançer tv ve radyo programları da hazırladı: Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri (Burç FM), Mesneviden: Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte (Mehtap TV), Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız (Saadettin Acar ile birlikte, TRT Türk).



ERDOĞAN'DAN TAZİYE: MUTASAVVIF VE GÖNÜL İNSANI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun."

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