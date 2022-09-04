Mutasavvıf İnançer hayatını kaybetti

Türk tasavvuf düşünürü ve müzisyeni, radyocu, avukat ve yazar Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay safra kesesi ameliyatı olan ve nekahat dönemindeyken evinde vefat eden evli ve iki çocuk babası İnançer'in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Fatih Camii'nden kaldırılacak. 1946 Bursa'doğumlu olan İnançer İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Genel Müdürlüğü görevine atandı. Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticiliğini yapan İnançer, birçok firmada müşavir- avukatlık yaptı. İnançer, 2011'de yaş haddinden emekli oldu. TRT'de dini sohbet programları yapan İnançer, 733'üncü ve 736'ncı Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi Ayini'nde sunuculuk ve yorumculuk yaptı.Rabbinin sevgilibir kulu, ebediyet yurdununbir eri olarak yaşadı. İman,ahlak, erdem, şefkat, merhametve güzellik yoluna adanmışbir ömür...Kıymetli gönül ve fikirinsanı Ömer Tuğrul İnançerhocamız rahmet-i Rahman'akavuştu. Ailesinin, talebelerinin,sevenlerinin başı sağ olsun.Tasavvuf dünyamızınöncülerinden, gönül eri, ÖmerTuğrul İnançer Efendi, can emanetinisahibine teslîm eylemiş...Bakanlığımız İstanbul TarihîTürk Müziği TopluluğumuzunKurucu Müdürü, mutasavvıf vehukukçu Ömer Tuğrul İnançer'eAllah'tan rahmet, ailesine başsağlığıdiliyorum. Mekânı cennetolsun.Hakk'a yürüyen, Türkiye'mizinmânevî çınarlarından, Hakkve hakikat aşığı Ömer Tuğrulİnançer'e Allah'tan rahmet; ailesineve sevenlerine başsağlığı vesabır diliyorum.Kıymetli gönülinsanı, yazar, hukukçu ve mutasavvıfÖmer Tuğrul İnançerbeyefendinin dar-ı beka 'ya irtihalettiğini büyük bir teessürleöğrenmiş bulunmaktayım...ÖMER Tuğrul İnançer 76 yıllık hayatına bir çok eser sığdırdı. İnançer'in yazdığı kitaplar şöyle: Gönül Sohbetleri (2006), Gönül Gözü (Kenan Gürsoy ile, 2006), Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri (2009), Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) (2010), Vakte Karşı Sözler (2012), Bir Muhammedî Aşık: Hz. Mevlana (2012), Mübârek Vakitler (2014), Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile) (2007), Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç,Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile) (2013), Mübarek Vakitler (2014), Kalb-i Selim (2022), Sohbetler (2013). İnançer tv ve radyo programları da hazırladı: Tuğrul İnançer ile Seyir Defteri (Burç FM), Mesneviden: Mehmet Fatih Çıtlak ile birlikte (Mehtap TV), Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız (Saadettin Acar ile birlikte, TRT Türk).Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin bir teessür duymaktayım. Sayın İnançer'e Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekânı cennet, derecatı âli olsun."