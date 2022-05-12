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Giriş Tarihi: 12.5.2022 14:33 Son Güncelleme: 12.5.2022 14:42

Müteahhide zorla senet imzalanan çete adliyeye sevk edildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Müteahhide zorla senet imzalanan çete adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, müteahhit Ö.Ö.’nün başına silah dayayıp, 220 bin Euro’luk senet imzalattığı iddiasıyla gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan Fethiye'ye gelen bir çetenin, inşaat firmasına giderek müteahhit Ö.Ö.'nün (42) başına silah dayayıp, zorla 220 bin Euro'luk Senet imzalattırdığı ihbar edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin V.Ö., K.O.H., T.Ç., N.Y., Y.A., A.E.Y. ile U.D. olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonla çete üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Müteahhide zorla senet imzalanan çete adliyeye sevk edildi | Video

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 23 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Müteahhide zorla senet imzalanan çete adliyeye sevk edildi
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