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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Müteahhit cinayetinde pusu iddiası: ‘Ortak, aracım bozuldu’

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Müteahhit cinayetinde pusu iddiası: ‘Ortak, aracım bozuldu’
İstanbul Çatalca'da ayçiçeği tarlasında cesedi bulunan 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Geçen pazar günü ağaçlık alanda cansız bedenine ulaşılan Emre Öztürk'ün vücudunda 17 bıçak darbesine rastlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce başlatılan çalışmalarda, cinayeti işlediği değerlendirilen ve olaydan sonra Emre Öztürk'ün cenaze törenine katılan 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Öztürk'ün eski ortağı ve onun kardeşi olduğu öğrenildi. İddiaya göre eski ortak olay yerine Öztürk'ü "Arabam bozuldu" diye çağırıp pusu kurmuştu. Ardından da öldürüp tarlanın kenarına atmıştı. Öte yandan Öztürk'ün öldürülmeden dakikalar önce bir arkadaşına mesaj atıp; "Şehir dışında bir yerdeyim. Beni burada öldürseler kimsenin haberi olmaz" dediği öne sürüldü.

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Müteahhit cinayetinde pusu iddiası: ‘Ortak, aracım bozuldu’
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