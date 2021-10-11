Muteber Nine 117 yaşında virüsü yendi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde Muteber Engindeniz, 117 yaşında koronavirüsü yenerek dünyada virüsü yenen en yaşlılar arasına girdi. Yüksekova ilçesi Esendere beldesine bağlı Akçadam köyünde yaşayan 1904 doğumlu 5 çocuk annesi 36 torun sahibi Muteber Engindeniz yaklaşık 4 ay önce koronavirüse yakalandı. Avrupa
'nın en yaşlı insanı olan 117 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon
'dan sonra 117 yaşında virüsü yenen ikinci yaşlı olarak kayıtlara geçen Muteber Nine, hastalığı yenmesini sağlıklı ve doğal beslenmeye borçlu olduğunu belirtti. İki doz aşı olmasından dolayı hastalığı hafif atlatan Muteber Nine, herkesi aşı olmaya davet etti.