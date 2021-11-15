Mutfak asansörüne kafası sıkışan Havva hayatını kaybetti

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, Havva Ergin iş yerindeki mutfak asansörünün gelip gelmediğini kontrol etmek istediği sırada kafası asansör ile duvara arasına sıkıştı.
İş yeri çalışanları Ergin'i kurtaramayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu boynu kırıldığı tespit edilen Havva Ergin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ergin'in cenazesi güçlükle bulunduğu yerden çıkartılıp, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.