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Giriş Tarihi: 15.11.2021 17:08 Son Güncelleme: 15.11.2021 17:09

Mutfak asansörüne kafası sıkışan Havva hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Mutfak asansörüne kafası sıkışan Havva hayatını kaybetti

Konya’da bir restorandaki mutfak asansörüne kafası sıkışan 28 yaşındaki Havva Ergin hayatını kaybetti.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, Havva Ergin iş yerindeki mutfak asansörünün gelip gelmediğini kontrol etmek istediği sırada kafası asansör ile duvara arasına sıkıştı.

İş yeri çalışanları Ergin'i kurtaramayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu boynu kırıldığı tespit edilen Havva Ergin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ergin'in cenazesi güçlükle bulunduğu yerden çıkartılıp, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

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Mutfak asansörüne kafası sıkışan Havva hayatını kaybetti
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