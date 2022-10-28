Mutfak Bahane haftanın birincisi kim oldu? 28 Ekim 2022 Mutfak Bahane haftanın birincisi ve kazananı...

Atv'nin sevilen yapımı Mutfak Bahane'de haftanın birincisi bugün belli olacak. Sevilen yarışma programında haftanın finalinde birinci gelen yarışmacıya 10 bilezik veriliyor. "Mutfak Bahane haftanın birincisi kim oldu?" soruları bu noktada Cuma günü izleyenleri tarafından yanıt arıyor. İşte Mutfak Bahane haftanın finali ve birinci olan isim...
HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz kazanan yarışmacılar belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
MUTFAK BAHANE DE OLAYLAR BİTMİYOR
Dün neler oldu?
Fenomen gelin zeynep kayınvalidesi hayriye ve eşi ile birlikte bebeklerinin cinsiyetini ilk kez mutfak bahane stüdyosunda öğrendi
ikinci çocuklarına hamilelik haberini de programda paylaşan zeynep gültekin'in bebeğinin cinsiyeti merak konusuydu
büyük bir heyecanla derya taşbaşı'nın sürprizi ile karşılaşan aile sonunda bebeklerinin cinsiyetini öğrendi
aksilikler peşini bırakmıyor
günlerce eşinin kendisine verdiği beş puanlar ile konuşulan gönül ise mutfakta art arda korkutan kazalar yaşadı
nişanlı çift tuğçe ve emre'nin yüzükleri atıp yarışmadan çekilmesinden sonra programa dahil olan bahar gurbet ve servet ise duygusal hikayeleri ile herkesi gözyaşlarına boğdu
yer yerinden oynayacak
kimin olduğu henüz açıklanmayan ses kaydı ise ortalığı karıştıracak
derya taşbaşı'nın dinletip dinletmemekte kararsız kaldığı olay yaratan ses kaydı ise haftanın finalinde açığa çıkacak
Derya Taşbaşı, 1985 yılında Almanya'nın Möchne Gladbach şehrinde dünyaya geldi. Ortaokul ve lise eğitimini Köln'nün Rhein Gymansium okulunda tamamlayan başarılı sunucu bir Avrupa Birliği Projesinde yer almak için 2004 yılında İstanbul'a geldi.
Projenin sona ermesinin ardından Türkiye'de hayatına devam etme kararı alan Derya Taşbaşı, İstanbul'da uluslararası şirketlerde müşteri temsilcisi olarak çalıştı. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Bu alanda katıldığı yarışmalarda ödüller kazanan başarılı isim Milano Domus Akademi de bir dönem burslu olarak okuma şansı elde etti.
Öğrencilik yıllarında oyunculuk ve sunuculuğa olan ilgisi ağır basan ve dizi oyunculuğuna başlayan Derya, ilk kamera önü deneyimini Arka Sıradakiler isimli gençlik dizisinde yaşadı. Oyunculuk kariyerine Kanıt ve Kolej Günlüğü dizilerinde devam eden güzel isim ayrıca bu sure içerisinde çeşitli reklam kampanyalarının yüzü olarak ekranlarda yer aldı.