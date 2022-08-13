Bu akşam ekrana gelecek olan Mutlu Aile Defteri filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Filmin konusu ve oyuncu kadrosunun yanında çekildiği yerlerde dikkat çekiyor. 2013 yapımı komedi türündeki film beyazperdenin ardından televizyon ekranında bu akşam ekrana gelecek. Peki Mutlu Aile Defteri filmi konusu ne, oyuncuları kim? Mutlu Aile Defteri filmi nerede çekildi?

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ KONUSU NE?

Filmde, İzmir'de yaşayan emekli subay Yıldırım Taşyumruk'un (Tuncel Kurtiz), çocukları Kudret (İlker Aksum), Cevdet (Bülent Parlak) ve İsmet'i (Büşra Pekin) iş güç sahibi yapmak istemesi ama işlerin istediği gitmemesiyle başlamaktadır. Kudret pastacı, Servet öğretmen, İsmet ise İstanbul'da dizi senaristi olur.

Daha sonra Cevdet'e, babasının yolladığı piyango biletine büyük ikramiye isabet edecek ama bunu karısı Asuman (Binnur Kaya) ile birlikte saklayarak kendilerini fakir olarak göstereceklerdir. Esasında son derece lüks bir yaşantı içerisindedirler.

Babasının sayesinde bir pastacı fırını açan Kudret ise iflas edip, seyyar satıcılık yapmaktadır, ama babası ve kardeşlerinden bunu gizleyerek kendisini zengin olarak göstermeye çalışmaktadır. Oğlu Korkut (İlhamcan Çelikoğlu) ise babasına göre işe yaramaz bir çocuktur. Dedesi Yıldırım ise en azından torununun yii bir eğitim almasını istemektedir. Ancak Korkut, komşu kızını etkilemeye çalışmakta ve sürekli şişmanlamaktadır. Karısı Ayça (Goncagül Sunar) ise kendi halinde bir ev hanımıdır. İsmet ise İstanbul'a yerleşmiş ve senaristliğe başlamış ancak başarısız olunca, kendi ailesini birebir anlatarak bir dizi senaristi olmayı başarmıştır. Dizide kendi hayatında olanları doğrudan senaryoya geçirdiğinden, diziyi seyreden ailesi İsmet'in yanında artık özel hiçbir şey konuşmaz. Bir zaman sonra dizi beğenilmez ve yayından kaldırınca İsmet işsiz kalarak İzmir'e dönmeyi düşünür. İsmet, dizide abisi Cevdet'i canlandıran oyuncu adaşı İsmet'i (Öner Erkan) sevmektedir. İkisi birlikte babalarını ve diğer aile üyelerini kandırarak çıkar sağlamayı düşünürek İzmir'e gelirler.

Yıldırım'ın damdan düşmesi sonucu hastaneye kaldırılması üzerine oyuncu İsmet babaya kan verir. Böylece O'nun sağ kolu olur. Bu arada Oyuncu İsmet ile Asuman arasında bir yakınlaşma başlar. Babası taburcu olunca tüm aile fertlerini Kudret'in evinde toplar ve herkes yatıya kalır. Babası İzmir'den kasabaya dönmek üzere otobüs terminaline gittiğinde Kudret'i seyyar satıcılık yaparken görünce çok kızar ve geri eve döner. Bu arada Asuman ve oyuncu İsmet, Cevdet'i aldatarak tüm piyango paralarını alıp kaçmayı planlarlar. Yıldırım, oğlu Kudret'e imkan sağlayarak O'nu bu kez özel dedektif yapar ve ilk müşterisi olarak Cevdet'in ve İsmet'in kendisinden ne gizlediklerini bulmasını ister. Ancak beceriksiz Kudret bulduğu bilgileri hep yanlış yorumlar. Sonunda Asuman ve oyuncu İsmet paraları alarak kaçarlar. Yıldırım ve çocukları peşlerinden gitse de onları bulamaz ve yanlışlıkla yolcu uçağı korsanı olarak hapse düşerler. Yıldırım, tüm suçu üstüne alır ve akıl hastalığı nedeniyle ceza almaz. Sonunda hep beraber kasabaya baba evine dönerler. Burada filmin anlatıcısı olan karga sayesinde Yıldırım'ın yıllardır biriktirdiği altınları çatıda bulurlar.

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Nihat Durak'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Emre Özdür, Volkan Sümbül ve Ali Demirel'in kaleminden çıktı. Yapımcılığını Tims Production'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise genç isimlerden Büşra Pekin, Öner Erkan, İlker Aksum, Binnur Kaya, Bülent Emrah Parlak ve usta oyuncu Tuncel Kurtiz yer alıyor...

MUTLU AİLE DEFTERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mutlu Aile Defteri filminin çekimleri İzmir'de yapıldı.