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Giriş Tarihi: 15.10.2022

Mutlu eden 7 yiyecek

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Mutlu eden 7 yiyecek
SON yıllarda yapılan birçok araştırmaya göre ruh halini iyileştirebilecek ve bireyleri mutlu edecek yiyecekler var. Bitter çikolatada bulunan triptofan, serotonin üretirken, teobromin ruh halini iyileştirebilecek bir uyarıcı, feniletilalanin de zevk ve motivasyondan sorumlu dopamin kimyasalını üretiyor. Muz'daki zengin B6 vitamıni serotonin üretimi için önemli. Hindistan cevizi, enerjiyi artırmaya yardımcı olabilecek orta zincirli trigliserit adı verilen yağ asitleriyle yüklü ve kaygıyı azaltıyor. Kahve tüketimi depresyon riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkili. Avakado, sinir sistemini düzenleyen kolin gibi besin maddeleriyle dolu. İçindeki yağlar kaygıyı, B vitamini stresi azaltıyor. Meyveler, depresyon semptomlarını azaltabilen ve flavonoidler diye bilinen antioksidanlar açısından zengin. Lahana turşusu, kefir ve yoğurt gibi fermente gıdalar, ikinci beyin diye anılan bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri destekleyen probiyotikleri ortaya çıkarıyor. Bağırsaklardaki hücreler, serotonin üretiminin yüzde 90'ından sorumlu.

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Mutlu eden 7 yiyecek
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