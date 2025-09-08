Mutlu ilişkinin sırrı dedikodu yapmak

Yeni bir araştırma, çiftler arasındaki dedikodunun mutluluk ve daha iyi bir ilişkiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. ABD'nin California Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 76 çiftin konuşmaları incelendi. Katılımcıların günde ortalama 29 dakika partnerleriyle dedikodu yaptığı belirlendi. Journal of Social and Personal Relationships'teki çalışmada, dedikodu paylaşmanın, partnerlerin 'aynı takımda' olduğu algısını güçlendirdiği, bağlılık, güven ve diğer ilişki bağlantılı olumlu duyguları artırdığı kaydedildi.