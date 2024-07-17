Mutlu olacağınız okul ve bölümleri seçin

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav sonuçları kadar önemli olan üniversite tercihleri konusunda Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, üniversite adaylarına uyarılarda bulundu. Üniversite tercihinin çok önemli olduğunu ve bunun çeşitli kriterler taşıdığını belirten Yüksel, "Çocuklar, üniversitelerde 4-6 yılını geçiriyor.Bu yüzden tercih yaparken en önemli şeylerden biri yeteneklerini bilmeleri ve ona göre üniversite ve bölüm seçmeleridir. İkinci önemli olan ise 'Nerede okursam mutlu olurum'u düşünmeleri gerekir. Çünkü mutlu olunmayan yerde başarı gelmez. Üçüncüsü ise okudukları yer ve bölüm beklentilerini karşılayacak mı ona bakmalılar. 'İlerde nasıl bir hayat kuracaklarını, aldıkları eğitimin bunu sağlayıp sağlayamayacağını' iyi tespit etmeliler. Dördüncüsü de iş imkânlarına bakmalılar" dedi.Üniversite adaylarının puana değil sıralamaya bakması gerektiğini aktaran Adnan Yüksel, "Kesinlikle puana değil, sıralamaya baksınlar. Çünkü sıralama her yıl değişebiliyor. Hiç kazanamayacakları yerleri boşa tercih listesine eklemesinler. Aileler de tercihte çocuklara müdahale etmemelidir. Ancak çocuklarını yeteneklerine göre bölüm seçmesi için yönlendirebilirler" uyarısında bulundu.Prof. Dr. Adnan Yükselİstenilen üniversite ve bölüme sıralama yetmediği takdirde mezuna kalarak 1 yıl beklenilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yüksel, "Tabii bunu çok önermiyoruz ama sevmedikleri bölümü de okumasınlar. İstediği fakülteyi, istediği bir üniversitede okuyamıyorsa o zaman beklemekte fayda var. 'Hangi üniversiteden mezunsun' diye sorulduğunda boynu bükük kalınmamalıdır. Çünkü her zaman ilk soru, 'Mesleğiniz ne' ikinci soru ise 'Hangi okuldan mezunsunuz' olur" dedi.