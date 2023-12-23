Mutlu sofralarda buluşalım

Yeni bir yılı eğer evde karşılıyorsak eminim hepimiz keyifli bir sofra kurmayı da arzu ederiz. İşte ben de sizler için tam olarak bu amaçla gelen misafirlerinizin zevk alacağı ve elinizin hünerlerinden övgüyle bahsedeceği bir menü hazırladım
Herkese merhaba, 31 Ocak akşamı büyük ihtimalle hepiniz sevdiklerinizle bir araya gelecek ve geçtiğimiz senenin muhasebesini yapacak, yeni gelen seneden ise dileklerinizi sıralayacaksınız. 2023 yılı nihayet bitiyor. Yeni seneden en büyük dileğim; dünyadaki tüm savaşların son bulması, çocukların bu dünyada annesizbabasız kalmaması, ülkemizin refah içinde yaşaması, devletimizin bekasının devamı ve halkımızın gücünü kaybetmemesidir. Mutfaklarımızda bereket, sofralarımızda birlik beraberlik ve sağlık içinde bir arada olmamızı ise yürekten diliyorum. Sizler için bu keyifli aile sofralarında lezzetle tüketeceğiniz bir menü hazırladım...
KESTANELİ PİLAV MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
200 gram kestane
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
2 tatlı kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
1. Pirinci yıkayıp süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Kestaneleri çizip bir tavada veya ızgarada közleyip kabuklarını soyarak hazırlayın. 2. Tereyağını bir tencerede eritin, soğanları ve dolmalık fıstığı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından pirinci, toz şekeri, kuş üzümünü ve yenibaharı ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Kestane ve suyunu ekleyip tuz ile tatlandırın. Orta ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve 20 dakika daha pişirip ocaktan alın. Bir süre demlendikten sonra sıcak olarak servis edin.
BALKABAKLI KUPLAR MALZEMELER
BİSKÜVİ TABANI İÇİN;
1 paket burçak bisküvi
1 tatlı kaşığı tereyağ MUHALLEBİSİ İÇİN;
3.5 su bardağı süt
1 çay bardağı şeker
2 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı tereyağ
40 gram fildişi çikolata
1 paket vanilya ÜZERİ İÇİN;
1 kase balkabağı tatlısı
YAPILIŞI
1. Bisküvileri rondodan geçirelim tereyağını eritip her yerine gelecek şekilde karıştıralım. 2. Kuplarımızın altına kaşıkla bastırarak yayalım. 3. Muhallebimiz için tereyağ vanilya çikolata hariç diğer malzemeleri bir tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. 4. Kaynamaya başlayınca kalan tereyağ vanilya ve çikolatayı ekleyip iyice karıştıralım. 5. Kuplarımıza paylaştıralım. 6. Üzeri için balkabağı tatlımızı blenderdan geçirip püre haline getirelim. 7. Kupların üzerine düz bir şekilde yayalım. 8. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.