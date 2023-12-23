Mutlu sofralarda buluşalım

Herkese merhaba, 31 Ocak akşamı büyük ihtimalle hepiniz sevdiklerinizle bir araya gelecek ve geçtiğimiz senenin muhasebesini yapacak, yeni gelen seneden ise dileklerinizi sıralayacaksınız. 2023 yılı nihayet bitiyor. Yeni seneden en büyük dileğim; dünyadaki tüm savaşların son bulması, çocukların bu dünyada annesizbabasız kalmaması, ülkemizin refah içinde yaşaması, devletimizin bekasının devamı ve halkımızın gücünü kaybetmemesidir. Mutfaklarımızda bereket, sofralarımızda birlik beraberlik ve sağlık içinde bir arada olmamızı ise yürekten diliyorum. Sizler için bu keyifli aile sofralarında lezzetle tüketeceğiniz bir menü hazırladım...2 su bardağı pirinç200 gram kestane2 yemek kaşığı tereyağı1 adet soğan2 yemek kaşığı dolmalık fıstık2 yemek kaşığı kuş üzümü3 su bardağı su1 tatlı kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı yenibahar2 tatlı kaşığı toz şekerPirinci yıkayıp süzün. Soğanı yemeklik doğrayın. Kestaneleri çizip bir tavada veya ızgarada közleyip kabuklarını soyarak hazırlayın.Tereyağını bir tencerede eritin, soğanları ve dolmalık fıstığı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından pirinci, toz şekeri, kuş üzümünü ve yenibaharı ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Kestane ve suyunu ekleyip tuz ile tatlandırın. Orta ateşte pişmeye bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra ateşi kısın ve 20 dakika daha pişirip ocaktan alın. Bir süre demlendikten sonra sıcak olarak servis edin.1 paket burçak bisküvi1 tatlı kaşığı tereyağ3.5 su bardağı süt1 çay bardağı şeker2 yemek kaşığı un1 tatlı kaşığı nişasta1 yemek kaşığı tereyağ40 gram fildişi çikolata1 paket vanilya1 kase balkabağı tatlısıBisküvileri rondodan geçirelim tereyağını eritip her yerine gelecek şekilde karıştıralım.Kuplarımızın altına kaşıkla bastırarak yayalım.Muhallebimiz için tereyağ vanilya çikolata hariç diğer malzemeleri bir tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim.Kaynamaya başlayınca kalan tereyağ vanilya ve çikolatayı ekleyip iyice karıştıralım.Kuplarımıza paylaştıralım.Üzeri için balkabağı tatlımızı blenderdan geçirip püre haline getirelim.Kupların üzerine düz bir şekilde yayalım.Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.