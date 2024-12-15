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Giriş Tarihi: 16.12.2024

Mutluluğa ilk adımı 17 yıl sonra attı

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Mutluluğa ilk adımı 17 yıl sonra attı
Erzurum'da doğuştan ayaklarında gelişim bozukluğu ve belindeki kist nedeniyle yürüyemeyen 17 yaşında Hüseyin Dalan, bu güne kadarki ömrünü babasının sırtında geçirdi. MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İl Başkanı Songül Karaca'nın girişimleriyle hayatı bir anda değişen genç, Atatürk Üniversitesinde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Muhammet Çağatay ve ekibi tarafından tedavi edildi. Başarılı operasyonun ardından 17 yıl sonra ilk adımını atan Hüseyin, hem ağladı hem ağlattı. Hüseyin Dalan, "Daha önce babam sırtında okula götürüyordu. Kol değneğiyle bile olsa yürüyebilmek iyi geldi"
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Mutluluğa ilk adımı 17 yıl sonra attı
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