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Giriş Tarihi: 15.4.2022

Mutluluğun okullarda maskesiz dönem ilk adımları

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Mutluluğun okullarda maskesiz dönem ilk adımları
Suriye'de henüz 8 yaşındayken kamyon çarpması sonucu iki bacağını birden kaybeden Osman, geldiği Türkiye'de zorlu geçen tedavi sürecinin ardından diz eklemi olan yeni protezlerine kavuştu. Şimdi 13 yaşında olan Osman, aradan geçen 5 yılın ardından yeniden tek başına, desteksiz olarak yürümenin mutluluğunu yaşadı. Suriye'nin İdlib kentinde ailesiyle yaşayan Osman'ın hayatı 2017'de başına gelen kaza ile değişti. Karşıdan karşıya geçerken gözüne bir cisim çarpan Osman bir anda gelen kamyonun altında kalarak iki bacağını birden kaybetti. Tedavi için Türkiye'ye gelen Osman, tedavi sürecinin ardından takılan protezlerle koltuk değneği desteği ile yürüyebiliyordu. Osman'ın yeniden kendi başına desteksiz olarak yürüyebilmesi için AID Uluslararası Doktorlar Derneği Protez Ortez Merkezi'nde diz eklemli protez bacaklar üretildi. Osman yeni protez bacaklarına geçen hafta kavuştu. Osman artık insan ve koltuk değneği desteği olmadan tek başına yürüyebiliyor.

'OKULUMA KAVUŞTUM'
Büyük mutluluk yaşayan Osman, "Bana bunu nasip ettiği için Allah'a şükrediyorum. Hiç top oynayamıyordum artık oynayabiliyorum. Okula da gidemiyordum ama yeni protezlerim sayesinde okuluma da gitmeye başladım. Arkadaşlarıma kavuştum. Yaşasın! Hayalim okulumu bitirip doktor olmak" dedi. Osman'ın annesi Hamide ise, "Osman artık kendi ihtiyaçlarını kendisi görebiliyor. Bize hiç muhtaç olmaması onun daha mutlu olmasını sağlıyor. O yüzden en başta bize bu desteği sağlayan AID'e ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Derneğin Protez Ortez Merkezi kurucusu Kehriban Parspancı da, "Osman geldiğinde çok küçüktü, elimizde büyüdü. Onun mutluluğu bizi de mutlu etti" dedi.

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Mutluluğun okullarda maskesiz dönem ilk adımları
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