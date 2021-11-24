Mutluluk tamircisi öğretmen! İzmirli öğretmen hobisiyle 560 çocuğu sevindirdi

Bugüne kadar grup olarak tamir ettikleri 560 oyuncakla çocukları sevindiren Güldoğan, "Bu sayede hem çocuklar mutlu oluyorlar hem de bu oyuncakların çöpe atılmasını önleyerek doğanın zarar görmesini engellemiş oluyoruz. Diyarbakır'da tamir ettiğimiz uzaktan kumandalı arabayı ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuğuna teslim ettik. Baba bize sosyal medyadan geri dönüş yaptı. Mesajında, 'Bugüne kadar benim de oyuncağım olmadı. Oğluma gönderdiğiniz oyuncakla ben de ilk kez oyun oynadım. Çok mutlu oldum' diye yazmış. Bu bizi çok duygulandırdı" diye konuştu.

İzmir'de Atakent Aysel Salih Baysak Anaokulunda okul öncesi öğretmeni olan evli bir çocuk babası İzzet Güldoğan (39) küçüklüğünden beri oyuncaklara karşı bir ilgi duyuyor. Güldoğan'ın bu hobisi ihtiyaç sahibi çocukların da yüzünü güldürüyor, hem de çöpe atılacak oyuncakları tamir ederek doğaya büyük katkı sağlıyor. Mersin'de kendisi gibi öğretmenlik yapan Bekir Arslan ile birlikte sosyal medyada "Oyuncak Tamircileri" isimli sayfa açan Güldoğan'ın amacı sosyal sorumluluk projesini tüm illere yaymak. Güldoğan bugüne kadar 20 ilde temsilcilik kurmayı başardı.





Çevresinden ve kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan kişilerin elden çıkardığı oyuncakları toplayan Güldoğan, bu oyuncakları evindeki özel olarak kurduğu atölyesinde tamir ediyor. Güldoğan, eski haline getirdiği oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor. Çocukluktan beri oyuncak tamiri konusunda el becerisi olduğunu söyleyen Güldoğan, "17 yıllık öğretmenim. 4 yıldır bu hobimi geliştirerek sosyal medya üzerinden daha fazla kişiye ulaşmaya başladık. Mersin'de görev yapan anaokulu öğretmeni arkadaşım Bekir Arslan ile birlikte İnstagramda bir sayfa açtık. İstekli arkadaşlar da bize katılıyor. Her geçen gün daha da büyüyoruz. Amacımız 81 ilde temsilcilik kurup daha fazla oyuncak tamir etmek" dedi.





DESTEK BEKLİYORLAR



4.5 yaşındaki oğlu Yaşar Doruk'un da oyuncak tamiri konusunda kendisine yardım ettiğini anlatan Güldoğan, "Tamir ettiğimiz oyuncaklar sayesinde hem çocuklar mutlu oluyorlar hem de bu çöpe atılmasını önleyerek doğanın zarar görmesini engellemiş oluyoruz. Diyarbakır'da tamir ettiğimiz uzaktan kumandalı arabayı ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuğuna teslim ettik. Baba bize sosyal medyadan geri dönüş yaptı. Mesajında, 'Bugüne kadar benim de oyuncağım olmadı. Oğluma gönderdiğiniz oyuncakla ben de oyun oynadım. Çok mutlu oldum' diye yazmış. Bu bizi çok duygulandırdı. Paha biçilemez bir mutluluk" dedi.





DESTEK GELİRSE DAHA FAZLA ÇOCUK MUTLU OLACAK

Tamir ettikleri her oyuncağa pil takıp çocuklara teslim ettiklerini söyleyen Güldoğan, "Bütün masrafları cebimizden karşılamak zorunda kalıyoruz. 3 boyutlu yazıcımız olursa tamir edilemeyen oyuncakları da yazıcıdan çıkardığımız parçalarla tamir edebiliriz. 3 boyutlu yazıcıya ihtiyacımız var. Kargo sorunumuz da var. İzmir'de yaşadığım için bana daha fazla oyuncak geliyor. Bu oyuncakları diğer illerdeki temsilcilerimize göndermemiz gerekiyor. Bu nedenle kargo desteğine ihtiyacımız var.

Pil, kargo ve 3 boyutlu yazıcı konusunda bize destek olan hayırsever ya da kuruluşlar olursa çok mutlu oluruz. Böylece daha fazla çocuğu mutlu etmiş olacağız" dedi. Güldoğan'ın ayrıca 2 yıl önce çıkardığı Karahindiba ve Tıkır Tıkır Merdiven isimli çocuk hikaye kitapları da bulunuyor. Karahindiba isimli kitabından elde edilen gelirin bir bölümü Serebral Palsili Çocuklar Derneğine bağışlanarak bir kız çocuğuna akülü sandalye alındı.