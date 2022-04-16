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Giriş Tarihi: 17.4.2022

Muz kolisinden 258 kilo kokain çıktı

BEKİR COŞKUN
Muz kolisinden 258 kilo kokain çıktı
MERSİN Limanı'nda, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen yük gemisindeki konteynerde, muz kolilerine saklanan 258 kilogram kokain ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin'e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucu maddeyi bulmak için soruşturmayı derinleştiren ekipler, yük gemisini takibe aldı. Geminin yurda giriş yaparak taşıdığı konteynerleri antrepo alanına indirmesi üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı. Konteynerdeki aramada, muz kolileri içine gizlenen 258 kilogram kokain ele geçirildi. Konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilisi 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Muz kolisinden 258 kilo kokain çıktı
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