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Giriş Tarihi: 5.10.2022 10:53 Son Güncelleme: 5.10.2022 10:56

Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı

Mersin Limanında, bir gemide muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirilirken 5 şüpheli de gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvator ülkesinden Mersin Limanına gelen Hong Kong bandıralı
bir gemide gelen muz yüklü konteyner zulasında 48 kilo 800 gram kokain olduğu bilgisine ulaştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Narkotik dedektör köpekleri Brego ve Miror'un da dahil edildiği aramada muz konteyneri havalandırma boşluğunda 40 adet paket halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde şüphelilerden M.K, A.K., G.S., A.U.B., E.G.Ö isimli 5 kişi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı
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