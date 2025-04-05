Müze duvarından aşk mektubu çıktı

İstanbul Pendik Şehir Müzesi restorasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Restorasyon çalışmaları sırasında, 1964 yılına ait bir aşk mektubu gün yüzüne çıktı. Yıllarca duvarların arasında saklı kalan, "Ayten" ile "Yıldıray" isimlerini taşıyan mektup, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Bu anlamlı buluş, yakında açılacak Pendik Şehir Müzesi'nde sergilenecek ve Pendik'in kültürel mirasına yeni bir boyut kazandıracak. Bu keşif, yalnızca Pendik'in değil, İstanbul'un geçmişine dair duygusal ve tarihi bir bağ kurma fırsatı sunuyor. Kentin hafızasını canlandırmayı hedefleyen Pendik Şehir Müzesi, yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda Pendik'in eski dokümanları, tarihi belgeleri ve replikalarını da içerecek. İHA