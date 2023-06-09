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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Müze Kart, Kız Kulesi’nde de geçerli

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Müze Kart, Kız Kulesi’nde de geçerli
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Müze Kart'ın artık Kız Kulesi'nde de geçerli olduğunu açıkladı. Müze Kart'la yılda sadece bir kez 60 lira ödeyerek birçok müzeye ücretsiz giriş yapılabiliyor. Bu kart, bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri için geçerli ve kişiye özel olarak kullanılıyor.



Müze Kart ile Türkiye'nin 350'den fazla müze ve ören yerini 1 yıl boyunca sınırsız sayıda ziyaret etme olanağı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin de bu kartla gezilebilecek müzeler kategorisine alındığı müjdesini şu sözlerle paylaştı: "Müze Kart'ın cazip fiyat avantajı ile Kız Kulesi dahil, tüm müze ve ören yerlerimizi ziyaret edebilir, tarihimize, sanatımıza ve kültürümüze yolculuk yapabilirsiniz."

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Müze Kart, Kız Kulesi’nde de geçerli
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