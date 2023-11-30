Müze Kart Nereden Alınır? Müzekart Ücreti Ne Kadar, Nasıl Çıkartılır?

Müze Kart sahipleri sahip oldukları Müze Kart uygulamasından Türkiye'de gidebilecekleri tüm müze ve ören yerlerini tespit edebilir, gezdikleri müzeler hakkında görüş bildirebilirler. Ayrıca Müze Kart uygulamasından müzelerin hangi günler çalıştığı ve hangi zaman aralıklarında açık olduklarını öğrenebilirler. En keyifli kültürel aktiviteler için Müze Kart nereden alınır, ücreti ne kadar ve nasıl çıkartılır konuları önem arz eder.

Müze Kart Nereden Alınır?

Müzekart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığına bağlı, sayısı üç yüz elliyi geçkin müze ve örenyeri bir sene boyunca sınırsızca ziyaret edilebilir.

Satın alınan ilk günden itibaren bir sene boyunca geçerliliği bulunan ve her sene yeniletilebilen MüzeKart, MüzeKart resmî sitesinde belirtilmiş olan satış noktalarından satın alınabilir.

Müze Kart Nasıl Çıkartılır?

Müze Kart için tüm Türkiye'de toplam 72 adet satış noktası bulunmaktadır. MüzeKart çıkartmak isteyen kişiler MüzeKart'ın Türkiye'deki kendilerine en yakın satış noktasını ziyaret edebilir ve tarihe şahitlik edecekleri müzeleri gezmek için bu kartı edinebilirler.

Müzekart Ücreti Ne Kadar?

MüzeKart ücretleri yapılan resmî açıklamalara göre Türk vatandaşları için 60 TL olarak belirlenmiştir.

MüzeKart sahiplerinin bilmesi gereken bir diğer husus da bazı müzelere MüzeKart ile girilmesine rağmen bu müzelerin içinde yer alan bazı kısımlara giriş için ayrı bir bilet alınması gerekebileceğidir.

Örneğin Topkapı Sarayı'na MüzeKart ile girilebilmekte olup saray içindeki Harem Dairesi'ne girmek için ayrı bir bilet satın almak gerekmektedir. MüzeKart edinecek kişilerin bu bilgilere hâkim olmasında yarar vardır.