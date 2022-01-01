Müze makam! "Hurdacı görsem peşinden giderim"

Murat Sever(52), İstanbul'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Gelir ve Kurumlar Müdürü olarak görev yapıyor. İşlemlerini halletmek için Sever'in makamına giden vatandaşlar gri bir oda yerine hatıra para koleksiyonuyla karşılaşıyor. Birbirinden anlamlı parçaların yer aldığı koleksiyonu görenler, Sever'in dilinden dinledikleri tarihle kısa bir zaman yolculuğuna çıkıyor. Ayasofya'nın ibadete açılmasından, 15 Temmuz gecesine kadar birçok tarihi günün hatıralarını taşıyan paraların vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ifade eden Sever "İnsanlar odaya gelip paraları incelemeye başlıyorlar, ben de teker teker hikayelerini anlatıyorum, birlikte bir kez daha tarihi yad ediyoruz" diyor.

İLKOKULDAN GELEN IŞIK

Kendisine koleksiyonerlik yolunu açan ışığın ilkokul yıllarından geldiğini belirten Sever: Adıyaman'da Zafer Öğretmen'im vardı, ilkokuldayken beni 'tarih ve kültür eserleri' koluna yazmıştı.

Eserlere olan ilgim ve alakam ilk oraya dayanır. 1985'te lise yıllarımda İstanbul'a geldiğimde de ruhuma işlenen bu işi bırakamadım. Derslerim için sahaflarda kitap ararken sağda sola eskimiş kalemler, paralar gözüme çarpardı. Onları toplayarak ilk ciddi adımımı attım.

"ÖNÜMDEN BİR HURDACI GEÇTİ"

Eskinin emek ve tarih kokan havasını çok sevdiğini ifade eden Murat Sever "Tarihe meydan okuyan eşyalar çok hoşuma gidiyor. Para olsun, kalem olsun, radyo olsun hiç ayırmıyorum. Bir gün önümden bir hurdacı geçti.

Arabasının üzerinde bir torba vardı, ne olduğunu sordum bana bilmediğini söyleyince ben de torbayı satın aldım. İçinden tam iki kalem, üzerinde altın işlemelerin bulunduğu bir bileklik ve Avrupa'dan tarzı bebek çıktı... Tam 27 yıl oldu, hala saklıyorum. Hala bir hurdacı görsem peşinden giderim" ifadelerini kullandı.

OKYANUS ÖTESİNDEN MEKTUP

"En çok ilgi gören koleksiyonlarımdan biri de eski para. Beyazıt Çınaraltı'nda sahafların girişinde Hüseyin Avni Dede diye sakalları göbeğinde bir adam vardı. Eski paralarımın çoğunu ondan aldım ama aralarındaki en anlamlı parça Danimarka Kronu. 1988'de bayram günü Ataköy'de bir lokantada çalışıyordum.

Danimarkalı bir çift geldi, bütün paralarını kaybettiklerini söylediler. Bayram günü her yer kapalıydı, gidecek bir yerleri yoktu. Ben de elimdeki her şeyi onlara verdim o gün. İsmimi sorup gittiler. 1 ay sonra bana Danimarka'dan mektup geldi. Türk misafirperverliğinden ve yardımseverliğinden bahseden bir mektuptu, içerisinde de 100 Danimarka Kronu vardı"

"HANIM KIZIYOR"

Nadide parçalarla dolup taşan evinde eşinin yeni bir koleksiyona daha izin vermediğini belirten Murat Sever "Hanım artık kızıyor, ben de hanımı karşıma alacak kadar aklımı yitirmedim. O yüzden yeni koleksiyonumu makamıma taşıdım. Hatıra paralar var, hepsi ayrı bir tarihi anlatıyor. Odama gelenler de çok hoş karşılıyor. İnceleyen herkese tek tek tarihlerini anlatıyorum, birlikte geçmişe gidip geliyoruz" diyor.