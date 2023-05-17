Müze ve ören yerleri Müzeler Günü’nde ücretsiz olacak

Milletlerarası Müzeler Konseyince (ICOM) dünya genelinde kutlanan ve ülkemizde de bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilecek olan 18 Mayıs Müzeler Günü'nün bu yılki teması "Müzeler, Sürdürülebilirlik ve Refah" olacak.Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan "Müzeler Günü" ülke genelindeki müzelerde gerçekleşecek farklı organizasyonlarla tüm haftaya yayılacak.

UNESCO ve ICOM'un himayelerinde bu yıl Avrupa'da 19'uncusu, ülkemizde de 18'incisi kutlanacak "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında ise Bakanlığa bağlı tüm müzeler saat 23.00'a kadar ücretsiz olacak.Bakanlığa bağlı müzelerde yapılacak etkinliklerin içeriği de ilgili valiliklerin internet sitelerinde yer alacak.

ZİYARETÇİ REKORU KIRILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri 2019 yılında 35 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Müze ve ören yerleri 2022 yılında da 30 milyon 932 bin 948 kişi tarafından ziyaret edildi. Bakanlık, 2023 yılı itibarıyla bugüne kadar ulaşılan ziyaretçi sayıları ışığında daha önce yakalanan ziyaretçi sayısı rekorunu yıl sonunda çok daha ileriye taşıyacak.