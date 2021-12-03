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Giriş Tarihi: 3.12.2021 12:29 Son Güncelleme: 3.12.2021 12:30

Müzede, anlamlı farkındalık etkinliği

ABBAS ÇAKAR
Müzede, anlamlı farkındalık etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, İzmit İlçesinde bulunan SEKA Kâğıt Müzesi’nde,  öğrencilere yönelik anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. Serdar Bilgievi öğrencileriyle sağlıklı bireylerin engelli bireyleri anlamaları ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik için 3 adet istasyon hazırlandı. Bu istasyonlar ile engelli bireylerin hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri ve günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıkları anlatılmaya çalışıldı.

HER BİREY BİR ENGELLİ ADAYIDIR

"Her Birey Bir Engelli Adayıdır" söyleminden yola çıkılarak içerik oluşturulan etkinlikte, aktivitelere katılan çocuklar gerçekleştirilen uygulamanın oldukça etkileyici olduğunu ve engelli bireylerin hangi şartlar altında yaşamlarını devam ettirmek zorunda olduklarını çok iyi anladıklarını dile getirdi.

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Müzede, anlamlı farkındalık etkinliği
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