Haberler Yaşam Haberleri Müzeye çevirilen tabakhane kültür turizmi için destek bekliyor
Giriş Tarihi: 14.8.2022 14:35 Son Güncelleme: 14.8.2022 15:15

Müzeye çevirilen tabakhane kültür turizmi için destek bekliyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Tarihi Çarşı bölgesinde bulunan 131 yıllık tabakhane fabrikasında harabe durumda olmasına karşın son deri işleme atölyesi müzeye dönüştürüldü. İsmail Sarıtunç dedesinin mesleği olan ham deri işleme işini nasıl yapıldığını, bu mesleğin zorluklarını anlatabilmek için dedesinden kalan tabakhaneyi müzeye çevirdiğini söyledi.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Müzeye çevirilen tabakhane kültür turizmi için destek bekliyor

Karabük'ün Safranbolu'da yaşayan İsmail Sarıtunç dedesinden yadigar kalan tabakhaneyi müzeleştirdi.

Sarıtunç; "Bu tarihi ilçemiz Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde ve Kurtuluş savaşında askerlerimizin deri ihtiyaçlarını karşılayan önemli deri üretim merkeziydi. Burada üretilen derilerimiz kesinlikle su geçirmediğinden, askerlerimiz harp kıyafeti olarak giyerler ve soğuktan, kardan ve yağmurdan etkilenmezlerdi. Safranbolu'daki tabakhaneler hem önemli bir istihdam merkeziydi. Yöre halkının önemli ekmek kapısı olurken, çevre illerden de bu tabakhanelerde çalışmak için gelirlerdi. Tabakhane sayısı 300'ü buluyordu ve binlerce işçi çalışıyordu. 1960'lara kadar Safranbolu'da birçok ailenin geçim kaynağı oldu. Tabakhanede çalışan işçilerin Karabük Demir Çelik Fabrikalarına işçi olarak girmeleri nedeniyle, buralarda çalışacak işçi bulunamaması ve tabakhane işletmecilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle tabakhaneler tek tek kapanmak zorunda kaldı. Son tabakhanenin 1990'da kapısına kilit vurdu. 3. kuşak sahibi olarak tabakhanelerin tarihin tozlu sayfalarında yeri almasını önlemek için, dededen kalan tabakhanemizi 2019'da müzeye çevirdim. Dededen kalma bu deri işleme atölyesini o zaman kullanan aletlerle birlikte bir müze şeklinde açtık. Gelen konuklarımıza bir derinin tabaklanmasının nasıl ve ne şekilde yapıldığını, hangi aletlerin kullanıldığını, hem anlatıyoruz hem de gösteriyoruz. Açtığımız bu müze ile ata zanaatlarımızdan biri olan deri tabaklama işlemini yok olmasını önleyerek gelecek kuşaklara aktarıyoruz." dedi.

BU BÖLGE TURİZME KAZANDIRILMALI

Bu bölgenin turizme kazandırılmasının hem ilçeye hem de ülke için faydalı olacağını belirten Sarıtunç; "Çarşının alt ucunda Akçasu ve Gümüş derelerinin birleştiği alandaki eski tabakhane bugün sadece ismiyle mevcuttur. Safranbolu'da 1890'lı yıllarda 84 tabakhanenin bulunduğu bölge restorasyon ve rölöve çalışmaları yapılarak turizme kazandırılması en büyük arzumuz. Tabakhane bölgesi, bir sanayi müzesi olabilecek güzelliklere sahip bir bölge. Orada bir yaşanmışlık var, bir anı var, bir şehir dokusu var. Kurtuluş Savaşı yıllarında yurdumuzun ayakkabı ihtiyacının belli bir bölümünü karşılayacak kapasitede üretim yapıyordu." şeklinde konuştu.

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Müzeye çevirilen tabakhane kültür turizmi için destek bekliyor
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