Müziğin şehrinde sanatın sesini kestiler

UNESCO'nun "Müzik Şehri" unvanına sahip Kırşehir'de, CHP'li Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı bir sokak müzisyeninin ekipmanlarına el koydu. Üstelik olay, belediyenin müzikseverler için Cababey Meydanı'nda yaptırdığı Müzik Durağı'nda yaşandı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, zabıtaların şarkı söyleyen yaşlı bir müzisyenin kemanını zorla aldığı, kimliği henüz belirlenemeyen sokak müzisyeninin de çaresizce toparlanıp gittiği yer aldı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca, vatandaşlardan sert tepkiler geldi. Vatandaşlar, "Konserlere milyonlar veren CHP, gariban bir sokak müzisyeninin keman çalıp ekmek parası toplamasından ise rahatsız oluyor" ifadelerini kullandı.