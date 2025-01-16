"Müziğin sesini kısın" tartışması cinayetle bitti: Ağabeyi öldürdü, kardeşini yaraladı

Dehşete düşüren olay geçtiğimiz temmuz ayında Bahçelievler'e bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A. ve kardeşi Ahmet A., mahallede bulunan bir adrese eşya taşımak için geldi. Bu sırada adres önünde olan bir grup alkol alarak yüksek sesle müzik dinliyordu. Kardeşler grubu müziğin sesini kısmaları konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavga sırasında cebinde bulunan bıçağı çıkaran Emrah Y., abi ve kardeşi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanan kardeşlerden Mehmet A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet A. ise yaralı olarak kurtuldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bakırköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan istenen ve otopsi sonucu hazırlanan raporda Mehmet A.'nın ölümünün kesici, delici alet yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Müşteki Ahmet Akkuş'un ise yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu ve yaşamı tehlikeye sokan bir durum olduğu raporda yer aldı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede şüpheli Emrah Y.'nin 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis cezası ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

"ARKADAŞLARI AYIRMAYA ÇALIŞTI"

Kavgada abisini kaybederek yaralanan ve iddianamede müşteki sıfatıyla yer alan Ahmet A., soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Abim ile birlikte eşya taşımak için Siyavuşpaşa'da bir adrese gittik. Burada 3-4 şahıs yüksek sesle müzik dinleyip alkol alıyordu. Müziğin sesini kısmalarını söyledik. Bunun üzerine Emrah Y., cebinden çıkardığı bıçakla bana ve abime saldırmaya başladı. Arkadaşları ayırmaya çalıştı ama bizi bıçakladı. Kendisinden şikayetçiyim"