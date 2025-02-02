Müzik dinleme bahanesiyle 4 milyon lira çaldılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden hedef aldıkları erkekleri dolandıran bir suç örgütünü çökertildi. Sosyal medya hesapları üzerinden erkeklerle iletişime geçen çete üyesi kadınlar, mağdurlarla buluşmaya gidiyordu. Adamların araçlarına biniyor ve bir süre sonra marketten bir şeyler almaya yönlendiriyordu. O sırada, sözde müzik dinleme bahanesiyle cep telefonlarını ve şifrelerini alıyorlardı. Mağdur araçtan indiği anda telefonu çalan kadınlar, kendilerini bekleyen araca binerek olay yerinden hızla kaçıyordu. Şüpheliler, ele geçirdikleri telefonların internet bankacılığı hesaplarına giriş yaparak mağdurların hesaplarını boşaltıyordu. Bazı durumlarda ise mağdurların ailelerine mesaj göndererek şifreleri ele geçiren dolandırıcılar, mobil bankacılık üzerinden kredi çekerek ve üçüncü kişilere para transferi yaparak toplamda 4 milyon TL vurgun yaptı. Örgütün işleyişini adım adım takip eden polisler, dolandırıcılık planının merkezinde 3 beyin takımının olduğunu ortaya çıkardı. Bu şahıslar, kadınlarla mağdurları buluşturuyor, çalınan telefonları ele geçiriyor ve hesapları boşaltıyordu. Şebeke, çaldıkları paraları "hesapçılar" olarak bilinen aracılar üzerinden aklıyor, bu kişilere ve kadınlara komisyon ödüyordu. Ayrıca çetenin plaka sahteciliği yaptığı, araç plakalarını sürekli değiştirdiği ortaya çıktı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

İkisi kadın olmak üzere 4 şüpheli "bilişim yoluyla hırsızlık" suçundan tutuklandı. Örgütün para akışını sağlayan 6 hesapçı da kıskıvrak yakalandı.