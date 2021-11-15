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Giriş Tarihi: 15.11.2021 16:32 Son Güncelleme: 15.11.2021 16:44

Müzik öğretmeni Duymaz, kazada hayatını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
Müzik öğretmeni Duymaz, kazada hayatını kaybetti

Kocaeli Gebze İlçesinde bir eğitim kurumunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Cem Duymaz, aracı ile Adana Pozantı yolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kocaeli Gebze İlçesinde eğitim veren, Gebze Anibal Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Cem Duymaz, önceki gün akşam saatlerinde, Adana Tarsus-Pozantı yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazada Duymaz yaşamını yitirirken, araçta bulunan oğlu Ali Duymaz kazayı yaralı olarak atlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Pozantı yolu üzeri Tekir Mevkiinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şu şekilde gelişti. Cem Duymaz kendi kullandığı aracı ile seyir halindeyken, önünde seyreden Ahmet O. hâkimiyetindeki tıra arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan ve bariyerlere giren otomobilde, Duymaz ile oğlu Ali sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile 2 yaralıyı da çıkarttı. Yapılan kontrollerde Duymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Gebze Anibal Anadolu Lisesi Müdürü Turan Atilla, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Okulumuz müzik öğretmeni Cem Duymaz, Adana Pozantı'da geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza sabırlar dileriz" ifadelerini kullandı.

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Müzik öğretmeni Duymaz, kazada hayatını kaybetti
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