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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Müzik yayınları 1 saat uzatıldı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Müzik yayınları 1 saat uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, müzik yayınına dair usul ve esasların belirlendiği yeni bir genelgeyi valiliklere gönderdi. Alınan karara göre; ülke genelinde Kovid-19 salgını sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı. Kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılacak. Kolluk birimlerinin denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacak.

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Müzik yayınları 1 saat uzatıldı
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