Müzikhol’de fazla hesap dehşeti! Hesap fazla gelince mekan sahibini öldürdü

Kağıthane Merkez Mahallesinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murat D. akşam saatlerinde Müzikhol'e gidip bir masada oturdu. İddiaya göre gece saatlerinde kalkmak istediğinde hesap bin 700 lira gelince mekan sahibi ile aralarında tartışma çıktı. Kendisinin bin 700 liralık malzeme yemediğini dile iddia eden Murat D. ile mekan sahibi Zeki Dursun arasında tartışma bir anda alevlendi. Çıkan tartışma sonrası Murat D. hesabı ödeyip olay yerinden ayrıldı.



BENDEN ÖZÜR DİLEYİN DEDİ



Ancak iddiaya göre yarım saat kadar sonra elinde silahla tekrar gelip 'Benden özür dileyin' dedi. Bu kez tartışma yeniden alevlendi. Murat D. elindeki silahla Zeki Dursun'un bacağına ateş etti. Dursun kanlar içerisinde yere yığılırken Murat D. silahı olay yerine atıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Dursun ise aşırı kan kaybından hayatını kaybetti.