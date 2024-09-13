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Giriş Tarihi: 13.9.2024 09:39 Son Güncelleme: 13.9.2024 09:48

Müzikholde kanlı kavga: İşletme müdürü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir müzikholde, kalabalık bir grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada işletme müdürü Kamuran Ç. göğsünden vurularak hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Müzikholde kanlı kavga: İşletme müdürü hayatını kaybetti

Kocaeli'nşn Çayırova ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde gece saatlerinde alkollü olduğu öne sürülen bazı şahıslar, henüz bilinmeyen bir nedenle işletme müdürü Kamuran Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte silah ve bıçakların kullanıldığı bir kavga çıktı. Kavga sırasında Cem Ü., Bülent Y., Uğur S., Sinan Ç. ve Kamuran Ç. yaralandı. Göğsünden silahla vurulan Kamuran Ç., hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştiren şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli İstanbul'da yakalanırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Müzikholde kanlı kavga: İşletme müdürü hayatını kaybetti
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