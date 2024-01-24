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Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:08 Son Güncelleme: 24.1.2024 10:33

Müzikholde silahlı çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı

İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde müzikholde çıkan kavgaya müdahale eden polise ateş açıldı. Bu sırada çıkan çatışmada ise 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Müzikholde silahlı çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı

Olay, saat 04.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'nde bulunan bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, müzikhol çalışanlarıyla kavga eden bir grup olay yerine çağrılan polislere ateş açtı. Polisin de şüphelilere karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru bacağından vurularak yaralanırken, sokaktan geçen taksi şoförü Hasan Işık ile kulüp çalışanları Yusuf ve Suat Torol yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan taksi şoförü Hasan Işık'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

POLİS ÇEVREDE İNCELEME YAPTI

Müzikholde çıkan çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çatışmaya giren şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Müzikholün bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, çevredeki boş kovanları tek tek belirleyerek inceledi. Olay sırasında çevredeki birçok iş yerine kurşun isabet ettiği belirlendi. Polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Müzikholde silahlı çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı
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