Müzikli sabunluk Türkiye derecesi getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ve Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET'in iş birliğiyle hayata geçirilen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında düzenlenen 'İyi Uygulamalar Yarışması'nda kazananlar belli oldu. Yarışmaya katılan Şehit Suat Yalçın Anaokulu öğretmeni Ayşe Bozdemir, "Müzikli Sabunluk Eğlenceli Temizlik Kampanyası" ile Türkiye birincisi olarak ödüle layık görüldü. Ödül töreninde, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, öğretmen Ayşe Bozdemir'e ödülünü takdim ederken, projeye verdiği desteklerinden dolayı Okul Müdürü Samet Önder ve Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birim sorumlusu Mustafa Can Hiçyılmaz'a da teşekkür hediyeleri verildi.

Projenin yaygınlaştırılmasıyla, temizlik ve hijyen bilincinin ülke genelinde daha da artırılması hedefleniyor. Millî Eğitim Müdürü Rıza Aydın, bu başarıyı kutlayarak, "Temizlik ve hijyen bilincinin erken yaşlarda kazandırılması, toplumsal fayda açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır. Bu tür projeleri daha etkin şekilde hayata geçirmeliyiz" dedi.