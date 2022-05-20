Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı

İskoçya'dan bu gece saat 00.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen Gökçe, pasaport kontrolünden geçiş yapacağı sırada hakkında İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında terör örgütü PKK,KCK,YPG,YDG-H propagandası yapmak suçlarından arama kaydı bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine gözaltına alınan Gökçe'nin İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
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