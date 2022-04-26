Müzzemmil Suresi Okunuşu - Müzzemmil Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali Ve Tefsiri

Kur'ân-ı Kerîm'in yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre ise üçüncü suredir. Mekke döneminde nazil olmuş ve 20 ayetten oluşmuştur. Müzzemmil, kelime olarak örtünüp bürünen anlamına gelir. Surede temel olarak Hz. Muhammed'in (S.A.S) ibadet ve taat hayatı anlatılmıştır. Bazı tefsir kaynaklarında Müzzemmil Suresi fazileti ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Müzzemmil Suresi okumak, ezberlemek ve anlamını öğrenmek isteyenler doğru yerdeler. İşte Müzzemmil Suresi Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve meali!

Müzzemmil Suresi Konusu

Müzzemmil Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in yetmiş üçüncü suresidir. Resûlullah'a şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden ayetlerle başlamıştır. Surede, kıyamet gününde gerçekleşecek olan olaylardan söz edilirken, ahiretteki ceza ve hesap anlatılmıştır. Son olarak ise mümin kişilerin ibadet yüklerinin hafifletildiği vurgulanmıştır.

Müzzemmil Suresi Faziletleri

Müzzemmil Suresi okumanın fazileti ile ilgili bazı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, "Allah Müzzemmil sûresini okuyan kimseden dünya ve âhiret zorluklarını giderir" meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 179; Beyzâvî, IV, 341) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 724).

Müzzemmil Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1.Ya eyyuhelmuzzemmilu.

2.Kumilleyle illa kaliylen.

3.Nısfehu evinkus minhu kaliylen.

4.Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertiylen.

5.İnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıylen.

6.İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'en ve akvemu kıylen.

7.İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.

8.Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.

9.Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.

10.Vasbir 'ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.

11.Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna'meti ve mehhilhum kaliylen.

12.İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.

13.Ve ta'amen za ğussatin ve 'azaben eliymen.

14.Yevme tercuful'ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.

15.İnna erselna ileykum resulen şahiden 'aleykum kema erselna ila fir'avne resulen.

16.Fe'asa fir'avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.

17.Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyben.

18.Essemau munfetırun bihi kane va'duhu mef'ulen.

19.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

20.İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

Müzzemmil Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!

2, 3.Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.

4.Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.

5.Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz.

6.Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.

7.Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.

8.Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel.

9.O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.

10.Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.

11.Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

12, 13.Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.

14.Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.

15.(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun'a da bir peygamber göndermiştik.

16.Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.

17.Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?

18.O günle gök (bile) yarılır, Allah'ın vadi gerçekleşir.

19.Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

20.(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ezberlemek İsteyenler İçin Diğer Sureler Şöyle;

Ayetel Kürsi

Yasin Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fatiha Suresi

Felak ve Nas Suresi

Fetih Suresi

Bakara Suresi

Vakıa Suresi