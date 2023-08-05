MYO’larda iş garantisi

İş dünyasının ara eleman ihtiyacı en çok meslek yüksekokulları (MYO) karşılıyor. Türkiye'de şu anda lojistik, sağlık alanındaki tüm programlar, yabancı dil programları, sivil havacılık, deniz ulaşımı, tekstil, moda tasarımı, çocuk gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik, radyo ve televizyon programcılığı, bilişim sektörü ile ilgili programlar oldukça ilgi görüyor. Özel hastaneler çoğaldığı için sağlık alanındaki tüm programlardan mezun olanlar, Rusya ve Çin'le ticari ilişkilerin artmasıyla Rusça ve Çince öğretimi yapan programlar, sivil havacılığın gelişmesiyle de bu alandaki programlardan mezun olanlar rahatlıkla iş bulabilirler.MYO'ların birçok programı da üniversite yerleşkeleri içinde bulunuyor. Böylece 2 yıllık öğrenciler de lisans öğrencileri gibi gibi kampüs hayatını tecrübe etmiş oluyor. Ayrıca gerekli şartları sağlayan öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına geçebiliyor. Tercih uzmanları MYO'ların iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu eleman kaynağı olduğunu belirterek, "2 yıllık önlisans programlarıyla eğitim alan öğrenciler meslek sahibi olurken isterlerse mesleki gelişimlerini tamamlamak üzere gerekli sınavlarını vererek eğitimlerini lisans programları ile tamamlayabiliyor. MYO'ların üniversite çatısı altında yer alması, öğrencilerin eşit eğitim almasına ve üniversitelerin tüm akademik ve teknik altyapı imkânlarından faydalanmasına olanak veriyor" diyor.