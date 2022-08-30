Nadir-X projesi nadir hastalıklara dikkat çekmeye devam ediyor

Yazar ve çizer Erhan Candan'ın 2021 yılında çıkan ilk Nadir-X çizgi romanından sonra farkındalığın devamı niteliğinde çıkan ikinci çizgi roman kitabı "Nadir-X 2", Altın Kitaplar Yayınevi etiketiyle raflarda. Alınan her kitapla SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMA-Der), Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği'ne (MPS LH) destek veriliyor.

Türkiye'de 6 milyondan fazla kişi ve yakını nadir hastalıklarla mücadele ediyor. Dünyada nadir hastalığı bulunanların sayısı 350 milyon kişiyi aşmış durumda. Nadir hastalıklarla savaşan çocukların ve ailelerin savaştığı başka bir konu ise hastalıklar hakkındaki çevredeki yanlış bilgiler ve akran zorbalığı sorunu. "Nadir-X" Projesi; nadir hastalıklarla mücadele eden çocukları kamuoyuna daha doğru bir şekilde anlatmak, onların bu mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirmek ve sosyal çevrelerinden kopmamalarını sağlamak amaçlarıyla oluşturulmuş bir çizgi roman projesi.

NADİR HASTALIKLARA SAHİP ÇOCUKLARIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Nadir hastalıklara sahip çocukların günlük hayatlarında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, okul dönemindeki çocukların tedavilerine devam etmelerini sağlamak, yaşıtları tarafından okulda dışlanmalarını engellemek ve çocukların tedavi süreçlerinin arkadaşları tarafından desteklenmesinin sağlanması amacıyla çıkartılan Nadir-X'in ilk çizgi romanı, kitapseverler tarafından çok beğenildi.

Uzman Psikolog ve Pedagog Ebru Şen'in danışmanlığı ve çizer Erhan Candan'ın katkılarıyla çıkan Nadir-X'in ilk çizgi romanı, Kistik Fibrozis ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), Sistinozis Hastaları Derneği (SİSTİNDER) ve Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD Türkiye) ile hazırlanmıştı. Nadir-X'in ikinci kitabında ise SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMA-DER), Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği (MPS LH) ve Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği (TÇGHBD) katkıları yer alıyor.

"NADİR-X 2" ÇİZGİ ROMANINA TÜM KİTAPEVLERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

Nadir-X'in ilk çizgi romanında olduğu gibi ikincisinde de yine üç farklı hastalık ve bu hastalıklara sahip dört farklı karakterin hikâyesi işlendi. SMA Hastası; "Uzay Çocuk Ata", MPS hastası; "Ses Çocuk Cem" ve Wilson Hastası; "Yıldırım Kızlar İklim ve Melisa"nın maceraları bulunuyor. Nadir-X'in yeni çizgi romanını almak isteyenler kitaba tüm kitapevlerinden ulaşabilirler. Öte yandan Nadir-X 2 çizgi romanından elde edilecek gelirin bir kısmı Altın Kitaplar Yayınevi tarafından, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği (SMA-DER), Mukopolisakkaridoz ve Benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği'ne (MPS LH) bağışlanacak.