Nafaka mağduru Zülfü dedeye müjdeli haber

Avustralya'nın Melbourne şehrinde boşanma davası devam eden 20 yıllık eşine nafaka ödemediği için Türk yasalarına göre cezaevine giren ve bir gün cezaevinde kalan aslen 83 ama kimlikte 81 yaşındaki Zülfü Şirin'e 14 bin 854 kilometre uzaktan sevindirici haber geldi. Yaşlı adamın başına gelen olay ile ilgili yapılan haberler Avustralya'da gündem olunca Melbourne şehrinde yaşayan davalık olduğu hanımı ve ailesi nafaka davasından vazgeçti. Zülfü Şirin, "50 yıllık eşin, 3 çocuğunuz var tekrar barışmak ister miydin? sorusuna "Beni rezil ettiler bu saatten sonra nasıl bakarız birbirimizin yüzüne? Nasıl olacak o? Cezaevinde geçirdiğim 24 saat 83 yıllık ömrüme bedel. Saniyeler geçmek bilmedi. Ama nasip, gelip özür dilerse neden olmasın. 50 senenin hatırı var, o benim hayat arkadaşım sonuçta" diye konuştu. İHA