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Giriş Tarihi: 7.9.2023 13:37 Son Güncelleme: 7.9.2023 13:51

Nagihan’ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 Eylül gecesi yaşanan kazada yaya geçidinden yolun karısına geçmeye çalışanı 19 yaşındaki Nagihan Yeni’nin ölümünü neden olan aracın sürücüsü Ahmet K. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Nagihan’ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Korkunç kazada ticari araç Nagihan Yeni'yi 70 metre aracın altında sürüklendikten sonra karşı şeride geçerek durabilmişti. Üzüntü veren kaza Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet K.'nun kullandığı hafif ticari aracın, Kızılot Mahallesi Mısırlar Mevkii'nde yaya geçidinden geçmekte olan turizm çalışanı Nagihan Yeni'ye çarptı.

70 METRE SÜRÜKLEDİ

Korkunç kazada hafif ticari araç genç turizmciye çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre ileri sürükledi. Hızını alamayan araç orta refüjü geçerek karşı şeride geçti. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ömercan Kambur'un kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsünün arka sol bagajına çarptıktan sonra durabildi. Hafif ticari araç sürücüsü Ahmet K. ile araçta yolcu olarak bulunan Uğur Duymaz ve İbrahim Bakar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Nagihan Yeni'nin Kızılot Mahallesin bir otelde çalıştığı belirlenmişti. Kazayı duyarak olay yerine gelen çalışma arkadaşlarının gözyaşlarına boğulmuştu.

TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlanan ticari sürücüsü Ahmet K. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Burada kazadan dolayı çok üzgün olduğu gözlenen Ahmet K. çarparak ölümüne neden olduğu Nagihan Yeni'nin aniden önüne çıktığını söyledi. Karakoldaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. savcılıkta da yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu yeniledi. Buradaki ifadesinin ardından tutuklaması istemi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Ahmet K.'nın tutuklanmasına karar verdi. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Nagihan’ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
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