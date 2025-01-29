Vahiy indirilen bir peygambere inanmamak İslam dini anlayışına göre günahtır. Peygamberler, Hakk Teâlâ'nın mesajlarını insanlara iletmekle yükümlüdürler ve onlara inanmak, İslam'ın inanç esaslarının başında yer alır. Peygamberlere inanmamak, Allah'ın (cc.) emirlerine ve mesajlarına karşı gelmek anlamına gelir ve bu da büyük bir günahtır. Nahl Suresi 1-2-3. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bu inanç esasının önemini vurgular.

Nahl Suresi 1-2-3. Ayet Okunuşu

Mekke'de indirilen Nahl Suresi, diğer pek çok sure gibi tevhid ve iman konuları üzerinde durur. İslam'ın ilk yıllarında indirilen Nahl Suresi 1-2-3. ayetin okunuşu ise şöyledir:

1. Ayet: Eta emrullahi fe la testa'ciluh, subhanehu ve teala amma yuşrikun.

2. Ayet: Yunezzilul melaikete bir ruhi min emrihi ala men yeşau min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun.

3. Ayet: Halakas semavati vel arda bil hakk, teala amma yuşrikun.

Bu ayetler, Allah'ın (cc.) emirlerinin kesinliğini, meleklerin vahiy getirdiğini ve O'nun sonsuz kudretini hatırlatır.

Nahl Suresi 1-2-3. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an-ı Kerim'i Arapçadan okumanın fazileti bilindiği üzere çok daha fazladır. Allah'ın (cc.) kelamını doğru ve hatasız bir şekilde okumak için Arapçanın kurallarını iyi öğrenmek şarttır. Bunun için surelerin okunuşlarından da yararlanılabilir. Nahl Suresi 1-2-3. ayet Arapça yazılışı ise şu şekildedir:

Nahl Suresi 1-2-3. Ayet Türkçe Anlamı

Akıl sahipleri için oldukça anlamlı çağrı ve uyarılarda bulunan Kur'an'ı Kerim'in 16. suresi olan Nahl Suresi'nin 1-2-3. ayetinin Türkçe meali şöyle açıklanmaktadır:

(1) "Allah'ın emri yerine gelecektir; artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir."

(2) "Allah, "Benden başka tanrı olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin" hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine, emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir."

(3) "Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir."

Bu ayetlerde, Allah Teâlâ'nın emirlerinin kesinliği, meleklerin vahiy getirdiği ve O'nun yaratma gücünden bahsedilir. Ayrıca, Allah'ın (cc.) emirlerinin mutlaka gerçekleşeceği, meleklerin O'nun emriyle vahiy indirdiği ve Allah'ın (cc.) gökleri ve yeri hak ile yarattığı belirtilir. Ayrıca, Allah'a (cc.) ortak koşanların yanlış yolda oldukları ifade edilir. Bu ayetler, O'nun büyüklüğünü ve kudretini hatırlatır.