Nahl Suresi Allah'ın huzurunda hesap verme, haram, helal, tövbe, adalet gibi dini- ahlaki konular üzerinde durarak dinin temel konularını da ele almaktadır. Ayrıca Hz. Peygambere Allah'ın yoluna davetin yöntemini hatırlatarak sabırlı ve adaletli olmasını ister. Bu açıdan Nahl Suresi 100-101-102. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile önemli bilgiler veren surelerdendir.

Nahl Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu

100. İnnema sültanühu alellezıne yetevellevnehu vellezıne hüm bihı müşrikun

101. Ve iza beddelna ayetem mekane ayetiv vallahü a'lemü bima yünezzilü kalu innema ente müfter bel ekseruhüm la ya'lemun

102. Kul nezzelehu ruhul kudüsi mir rabbike bil hakkı li yüsebbitellezıne amenu ve hüdev ve büşra lil müslimın

Nahl Suresi 100-101-102. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 100-101-102. Ayet Türkçe Anlamı

100. Şeytanın hakimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir.

101. Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir- onlar Peygamber'e, "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.

102. Ey Muhammed! De ki: "Kur'an'ı, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) inananların inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere hak olarak indirdi."