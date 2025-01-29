Nahl Suresi'nde vahiy, ölümden sonra dirilme, Allah'ın huzurunda ona hesap verme gibi konulara yer verilir. Göklerde ve yerde Allah'ın mutlak kudretine dair deliller gösteren sure ayrıca Allah'ın nimetlerini görüp şükretmenin sonuçlarını insanlara hatırlatır. Nahl Suresi 13-14-15. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanları haram ve helal hakkında uyaran önemli surelerdendir.

Nahl Suresi 13-14-15. Ayet Okunuşu

13. Ve ma zerae leküm fil erdı muhtelifen elvanüh inne fı zalike le ayetel li kavmiy yezzekkerun

14. Ve hüvellezı sehharal bahra li te'külu minhü lahmen tariyyev ve testahricu minhü hılyeten telbesuneha ve teral fülke mevahıra fıhi ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun

15. Ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve enharav ve sübülel lealleküm tehtedun

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Nahl Suresi 13-14-15. Ayet Arapça Yazılışı

13-14. Ayet:

15. Ayet:

Nahl Suresi 13-14-15. Ayet Türkçe Anlamı

13. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır.

14. O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.

15-16. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.