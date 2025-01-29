Nahl Suresi dinin temel konularını ele alır. Allah'ın huzurunda hesap verme, O'nun nimetlerine şükretme, adalet, yemin, haram, helal ve tövbe gibi dini- ahlaki konular üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Hz. Peygamber'e Allah'ın yoluna davetin yöntemini hatırlatarak sabırlı olmasını istemektedir. Nahl Suresi 25-26-27. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı değindiği konulardan dolayı bilinmesi gereken surelerdendir.

Nahl Suresi 25-26-27. Ayet Okunuşu

25. Li yahmilu evzarahüm kamiletey yevmel kıyameti ve min evzarillezıne yüdıllunehüm bi ğayri ılm e la sae ma yezirun

26. Kad mekarallezıne min kablihim fe etellahü bünyanehüm minel kavaıdi fe harra aleyhimüs sakfü min fevkıhim ve etahümül azabü min haysü la yeş'urun

27. Sümme yevmel kıyameti yuhzıhüm ve yekulü eyne şürakaiyellezıne küntüm tüşakkune fıhim kalellezıne utül ılme innel hızyel yevme ves sue lalel kafirın

Nahl Suresi 25-26-27. Ayet Arapça Yazılışı

25-26. Ayet:

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Nahl Suresi 25-26-27. Ayet Türkçe Anlamı

25. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür.

26. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını, temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi.

27. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: "Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?!" kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: "Şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir."