Geçmiş toplumların hataları ve bu hataların doğurduğu sonuçlar, Kur'an'ın sıkça ele aldığı konular arasındadır. Nahl Suresi'nin bu bölümü de insanın, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüğünü ve inkârın sonuçlarını gözler önüne serer. Ancak bu sadece bir uyarı değil; aynı zamanda bireyin hatalarından ders alması için bir fırsattır. Nahl Suresi 37-38-39. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanlara hatalarından dönmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir.

Nahl Suresi 37-38-39. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 37-38-39. Ayet Okunuşu

37. Ayet: İn tahrıs ala hüdahüm fe innellahe la yehdı mey yüdıllü ve ma lehüm min nasırın

38. Ayet: Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb'asüllahü mey yemut bela va'den aleyhi hakkav ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun

39. Ayet: Li yübeyyine lehümüllezı yahtelifune fıhi ve li ya'lemellezıne keferu ennehüm kanu kazibın

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Nahl Suresi 37-38-39. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

37. Ayet: Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.

38. Ayet: Onlar, "Allah ölen bir kimseyi diriltmez." diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır diriltecek! Bu, yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaaddir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

39. Ayet: (Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!