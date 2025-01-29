Kur'an, sadece bireysel bir ibadet rehberi değildir; aynı zamanda toplumsal düzeni ve adaleti sağlayan evrensel bir mesaj taşır. Nahl Suresi, bu kapsamda insanın hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarını ele alan önemli bir suredir. Sure, Allah'ın yaratılıştaki gücünü, insanlara verdiği nimetleri ve onların bu nimetlere karşı gösterdikleri tutumu detaylı bir şekilde anlatır. Nahl Suresi 40-41-42. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanı doğru yola yönlendirirken hatalardan dönmeye teşvik eder.

Nahl Suresi 40-41-42. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 40-41-42. Ayet Okunuşu

40. Ayet: İnnema kavlüna li şey'in iza eradnahü en nekule lehu kün fe yekun

41. Ayet: Vellezıne haceru fillahi mim ba'di ma zulimu le nübevviennehüm fid dünya haseneh ve le ecrul ahırati ekber lev kanu ya'lemun

42. Ayet: Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun

Nahl Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Nahl Suresi 40-41-42. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

40. Ayet: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece, ona, "ol" dememizdir. O da hemen oluverir.

41. Ayet: Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi...

42. Ayet: Onlar, sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.