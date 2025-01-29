Nahl Suresi'nin 82-84. ayetleri, kıyamet gününün kesinliğini hatırlatmaktadır. Bu ayetler, insanları dünya hayatında doğru yolda olmaya, Allah'ın mesajını kabul etmeye ve şükreden bir kul olmaya teşvik eder. Allah'ın rahmetine ulaşmak için iman etmek, şükretmek ve salih amellerde bulunmak elbette esastır. Nahl Suresi 82-83-84. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı hem bireysel hem de toplumsal olarak bizlere Allah'a olan sorumluluklarımızı hatırlatmakta ve ahiret bilincini güçlendirmektedir.

Nahl Suresi 82-83-84. Ayet Arapça Yazılışı

Nahl Suresi 82-83-84. Ayet Okunuşu

82. Ayet: Fe in tevellev fe innemü aleykel belağul mübın

83. Ayet: Ya'rifune nı'metellahi sümme yünkiruneha ve ekseruhümül kafirun

84. Ayet: Ve yevme neb'asü min külli ümmetin şehıden sümme la yü'zenü lillezıne keferu ve la hüm yüsta'tebun

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Nahl Suresi 82-83-84. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

82. Ayet: (Ey resulüm!) Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse artık sana düşen, sadece açık seçik duyurmaktır.

83. Ayet: Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor, ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır!

84. Ayet: Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkâr etmiş olanların, ne (olmadık) mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir.