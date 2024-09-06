Nail Ateşcan alkollü sürücü kurbanı oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 12 Temmuz Cuma günü saat 02.30 sıralarında Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde kaza meydana gelmişti. Alkollü olduğu öğrenilen İsmail T.'nin kullandığı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki 2 araca, sonrada refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabilmişti. Kazayı otomobil sürücü hafif yaralı atlatırken arkadaşı Nail Ateşcan ağır yaralanarak Antalya Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Nail Ateşcan, 54 gün süresince mama ile beslendi. Dün aniden fenalaşan Ateşcan yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam yaşamını yitirdi. Alkollü araç kullandığı iddia edilen ve Nail Ateşcan'ın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü İsmail T. polis tarafından gözaltına alındı. Nail Ateşcan'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.