Naim Süleymanoğlu’nun Mezarı Nerede? Naim Süleymanoğlu’nun Mezarı Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Türk vatandaşlığına geçtikten sonra, Naim Süleymanoğlu, Türk halterinin en büyük isimlerinden biri haline geldi. 1988, 1992 ve 1996 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Süleymanoğlu, tarihe geçen unutulmaz performanslarıyla Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ayrıca, dünya şampiyonalarında ve Avrupa şampiyonalarında birçok altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde iz bıraktı. Naim Süleymanoğlu'nun mezarı nerede, hangi ilde, nasıl gidilir gibi sorular ise çok önemlidir.

Naim Süleymanoğlu'nun Mezarı Nerede?

Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017 tarihinde vefat ettiğinde naaşı İstanbul'da bulunan Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir. Mezarı, mezarlığın 1. Cadde'sinde, Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın'ın mezarlarının yakınında yer alır.

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı, Türk sporunun efsane isimlerinden biri olan Naim Süleymanoğlu'nun anısını yaşatmaktadır. Her yıl 18 Kasım'da ve diğer önemli tarihlerde binlerce kişi tarafından ziyaret edilir.

Naim Süleymanoğlu'nun Mezarı Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Naim Süleymanoğlu'nun mezarı, İstanbul'da bulunan Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır. Zincirlikuyu Mezarlığı'na İstanbul'un birçok yerinden otobüs, metro veya metrobüs ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca özel araç ile de gidebilirsiniz.

Toplu Taşıma ile:

Metro: 4. Levent durağında inip, mezarlığa 15 dakikalık yürüme mesafesinde ulaşabilirsiniz.

Metrobüs: Metrobüs ile İTÜ-Ayazağa durağında inip, mezarlığa 10 dakikalık yürüme mesafesinde ulaşabilirsiniz.

Otobüs: 29T, 29C, 40T, 42T, 42M, 59RK, 25E hatlı otobüslerden birine binerek mezarlığın yakınındaki duraklarda inebilirsiniz.

Özel Araç ile: