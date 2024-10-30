Nakil kalple ikinci torununu gördü

Türkiye'de organ naklinin simge ismi Hamide Akman (56) 4 yaşındaki torunu Simay'ın ardından ikinci torunu 3 aylık Gökay'ı kucağına alma mutluluğunu yaşıyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 1998 yılında ilk kalp nakli hastası Hamide Akman, kalp naklinin ardından 26'ıncı sağlıklı yılın gururunu ve ikinci torun sevincini yaşıyor. Nakil olduğunda 4 yaşında olan kızı iç mimar Saliha Akman'ın (29) 4 yıl önce hayatını anestezi teknisyeni Burak Alpasar ile birleştirdi. Anneanne olan Hamide Akman şimdi 4 yaşında olan ilk torunu Simay ismindeki torunun ardından ikinci torunu 3 aylık olan Gökay'ı kucağına aldı. Hamide Akman, "Bu bir mucize bir şey. Kızımın mürverini gördüm. İki koluma iki torunumu aldı. Mutluluğun resmi bu" diye konuştu.

DOĞUM SONRASI BAŞLADI

Hamide Akman'da 1994 yılında kızı Saliha'nın doğumunun ardından kalp yetmezliği gelişti. 4 yıl tedavi oldu. Ancak durumun kötüye gidince 24 Temmuz 1998 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelip organ bekleme sırasına yazıldı. Hamide Akman kalp sırasına yazıldıktan bir hafta sonra 1 Ağustos 1998 tarihinde kendisine nakil için kalp çıktığı söylendi. Hamide Akman, beyin ölümü gerçekleşen Feride Can'ın kalbi ile ikinci hayatına başladı.

KALP YAŞIM 26

Prof. Dr. Ömer Bayezid'ın kendisini arayarak kalbin bulunduğunu söylediği anı unutamadığını ifade eden Hamide Akman, "Kendimi rüyada gibi hissettim" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakli olan hastası Hamide Akman, naklinin ardından sağlığına hızla kavuştuğunu söyledi. Hayatını sağlıklı insanlar gibi yaşamaya devam ettiğini de belirten torun sahibi olan Akman, "26 yılı geride bıraktım. 4 yıl önce ilk torunum Simay, 3 ay öncede ikinci torunum Gökay dünyaya geldi. Bana yaşımı soranlara 26 diye cevap veriyorum'" diye konuştu.

EN GÜZEL KALPLİ ANNEANNE

Hamide –Osman Akman çiftinin kızları Saliha Akman' 4 yıl önce hayatını anestezi teknikeri Burak Alpasar ile birleştirdi. Mutluluğunu ailesi ile paylaşan Saliha Akman, "Annem beni dünyaya getirirken kalp rahatsızlığı ortaya çıkmış. Ben 4 yaşıma geldiğimde ise kalp nakli olmuş. Şimdi benim kızım Simay 4 yaşında. İkinci çocuğum Gökay 3 aylık. O dünyanın en güzel kalpli annesi. Annem kalp nakli olduğunda bebektim. Şimdi 29 yaşında ben anneyim. Annem artık iki torun sahibi oldu. Kalp nakli mucize bir şey" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Hamide Akman'nın eşi Osman Akman da 26 yıldır mucizeyi yaşadığını söyledi. Eşinin kalp hastası olduğu dönemde çaresizliğin ne olduğunu bire bir yaşadığın da belirten Osman Akman, "Allah bize bu günleri gösterdi. Ömer Bayezid hocam bize güneş gibi doğarak karanlık hayatımızı aydınlattı. Şimdi iki torunumuz kucağımda. " dedi.

'MUTLULUK VERİCİ'

Prof. Dr. Ömer Bayezid Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kalp nakli hastası Hamide Akman'ın evladını mürverini görüp iki torun sahibi olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Dünyada yaşanan ölümlerin yüzde 30'unun kalp yetmezliğinden yaşandığını da belirten Prof. Dr. Bayezid, "Akciğer kanserinden sonra en hızlı ölüm kalp hastalarındadır. Özellikle son dönem kalp yetmezliği çeken hastalarımızın kalp naklinden başka şansları yoktur. Kalp nakli insanı hayata bağlıyor. Bunun en güzel örneği Hamide Akman kızını evlendirdi. Onun mutluluğunu gördü. Şimdi torun seviyor" diye konuştu