Nakil kollarla el öptürdü

Aydın'ınEfeler ilçesinde yaşayan çiftçi Cihan Topal (40), yaşamını 13 yıl önce nakil yapılan iki kolla sürdürüyor. Kurban Bayramı sabahı kızı Necile (15) ve oğlu Ömer Özkan (9) babalarını elini öperek bayramını kutladı. Duygulanan baba Topal, "Kızım ve oğlum bayram da elimi öpebiliyor. Bundan daha güzel bir duygu olamaz" dedi. Topal, 2008'de iki kolunu da dirsek altından silaj makinesine kaptırarak kaybetmişti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Topal'ın rüyaları, kazadan 2 yıl sonra gerçek oldu. 25 Eylül 2010'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren operasyonla Cihan Topal'a çift kol nakledildi. Topal, artık tarladan kiraz, incir ve zeytinleri de kendisi toplayıp kasaları taşıyor.