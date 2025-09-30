Nakliyeci Aslan’ın katilleri pompalıyla 10 km yürüdü

Ankara AŞTİ'de nakliyeci olarak çalışan Binali Aslan (65), geçen hafta DEAŞ ile bağlantılı 14 kişilik aile tarafından aracını gasp etmek için öldürülmüştü. MİT, Emniyet ve Suriye iç güvenlik servisinin koordineli operasyonunda şüphelilerin 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ ele geçirildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırganların olaydan bir gün önce herhangi bir güvenlik sistemine takılmamak için Demetevler'den AŞTİ'ye yaklaşık 10 kilometre boyunca yürüdükleri ve yanlarındaki pompalı tüfekle otogar yakınındaki bir parkta barındıkları öğrenildi. Öte yandan terör örgütlerine yönelik operasyonlarda Ankara'da 6 DHKP-C'li, İzmir'de 35 FETÖ'cü gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu da 5 farklı ülkede yakalanarak Türkiye'ye getirildi.SABAH